Жительница Оленинского округа ответит в суде за неуплату алиментов

Прокуратура Оленинского муниципального округа завершила расследование уголовного дела против 29-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в неоднократном уклонении от выплаты средств на содержание ребенка.

По версии следствия, обвиняемая знала о своих обязанностях, установленных решением суда, но без уважительных причин отказывалась от их исполнения и не пыталась найти работу.

За время уклонения от выплат у неё накопился долг перед дочерью, превышающий 1 миллион рублей. В связи с систематическим неисполнением родительского долга было возбуждено уголовное дело. Материалы направлены в суд для принятия решения по существу.