Многодетные семьи Тверской области получат единое пособие по новым правилам

Отделение Социального фонда России по Тверской области расширяет меры поддержки для многодетных семей. Введены новые правила, согласно которым право на получение единого пособия сохраняется даже при превышении среднедушевого дохода семьи до 10% от установленного прожиточного минимума.

Пересмотр решений затронет всех заявителей, получивших отказ с начала 2026 года. Родителям не нужно подавать новые заявления — специалисты фонда проведут проверку автоматически, а уведомление о назначении пособия придет через портал «Госуслуги». Новая мера поддержки заработает в конце мая.

Размер выплаты на ребенка составит 50% от регионального прожиточного минимума, что в 2026 году равно 18 003 рублям, а для беременных женщин — 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 20 230 рублей. Напомним, единое пособие предназначено для семей, чей среднедушевой доход не превышает 18 560 рублей на человека.