В Тверской области будут развивать систему профориентации молодежи

В регионе принимаются меры по помощи школьникам и студентам в профориентации.

В Тверской области в рамках нацпроекту «Кадры» введена масштабная система профориентации и маршрутизации молодежи. Пресс-служба областного правительства напоминает, что в регионе обеспечена помощь молодым людям в определении с профессией еще на этапе учебы.

Глава Тверской области Виталий Королев в апреле оценил региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства и принял решение о реализации новой программы в этой сфере в помощь прежде всего начинающим, молодым специалистам.

В частности, для студентов колледжей разработают индивидуальные карьерные планы, подберут адресные меры содействия и сервисы по будущему поиску работы по специальности. Предполагаются встречи с представителями компаний-работодателей, участие в тренингах, мастер-классах.

Будет продолжена практика экскурсий на предприятия. Так, для тверской молодежи уже открывали двери 43 компании в регионе.

НА ЗАМЕТКУ

Минтруд РФ проводит Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи. Поучаствовать в нем могут представители государственных и муниципальных учреждений, госкорпораций, коммерческих и некоммерческих организаций, органов местного самоуправления и региональных и федеральных органов исполнительной власти, индивидуальные предприниматели.

Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на сайте Минтруда России до 31 августа 2026 года.