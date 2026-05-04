НовостиОбщество4 мая 2026 11:30

Прокурор Тверской области проведет личный прием жителей Фировского округа

7 мая Денис Назаренко встретится с гражданами для рассмотрения обращений по актуальным вопросам
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Встреча пройдет в здании прокуратуры Фировского округа. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокурор Тверской области Денис Назаренко проведет личный прием жителей Фировского муниципального округа. Встреча запланирована на 7 мая 2026 года и начнется в 12:00.

Прием будет проходить в помещении прокуратуры Фировского округа, расположенном в поселке Фирово на улице Комсомольской, дом 10.

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись, которую можно оформить по телефонам районной прокуратуры: 8-48-239-3-18-85. Также для записи доступны номера прокуратуры Тверской области: (8-48-22) 50-60-32, 50-60-61 и 8-910-531-77-01.