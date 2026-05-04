В Заволжье Твери задержали семью наркодилеров

Семейный подряд . Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области

Семью наркоторговцев, работавших на интернет-магазин, задержали полицейские в Твери. Сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тверской области действовали совместно с ульяновскими наркополицейскими.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, по информации 11 отдела ГУНК МВД России при поддержке Росгвардии, вышли на троих наркодилеров, работавших на интернет-магазин.

Подозреваемых задержали на улице 2-я Красина. В отдел доставили мужчину и двух женщин. При себе у одной из них обнаружено 86 свёртков с наркотическим средством.

По предварительным данным, 34-летний мужчина работал обычным наркозакладчиком на кураторов интернет-магазина. Со временем он сделал «карьеру», мужчину «повысили» до куратора. В его обязанности входил контроль за мелкими наркозакладчиками. В их числе была сожительница гражданина и её мать.

Все трое проживали в одной квартире. Там было обнаружено пять больших пакетов с синтетическим и растительным наркотиком, а также 88 мелких свёртков общей массой более 200 граммов. Действовали по простой схеме. Куратор приобретал через интернет-магазин в одном из мессенджеров крупные партии зелья, а подельницы фасовали вещество на маленькие порции и распространяли на территории Тверской области через тайники-закладки.

Координаты мест закладок мужчина хранил в мобильном телефоне. Это и помогло сотрудникам полиции обнаружить места преступлений. Оперативники ликвидируют тайники с наркотическими средствами.

Злоумышленники помещены в СИЗО. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Ведётся следствие. Оперативники выясняют все обстоятельства противоправных действий.