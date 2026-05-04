В Тверской области разработают планы трудоустройства для студентов

Каждому четвертому выпускнику тверских колледжей помогут выбрать будущую профессию и найти работодателя. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области стартовала масштабная система профориентации и маршрутизации молодежи, организованная в рамках президентского национального проекта «Кадры».

После посещения регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства глава региона Виталий Королев принял решение о создании новой программы поддержки выпускников. Поводом стали результаты анкетирования: выяснилось, что каждый четвертый выпускник 40 тверских колледжей не знает, где начнет свою карьеру.

Новая система предполагает разработку индивидуальных планов для студентов, проведение тренингов и организацию встреч с потенциальными работодателями. Полезный опыт молодежь уже получает на практике — ребята посетили с экскурсиями 43 предприятия региона. Комплексный подход позволит молодым людям сделать осознанный выбор профессии еще на этапе обучения.