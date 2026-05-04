Тверь вновь примет детско-юношеский фестиваль «Мы нашей памяти верны»

14 и 15 мая в Твери вновь пройдет Межрегиональный фестиваль детско-юношеского любительского кино «Мы нашей памяти верны» (6+). Он посвящен Победе в Великой Отечественной войне. В прошлом году на фестивале представили аж 80 плодов кинотворчества детей и подростков.

«Событие призвано подчеркнуть роль кино в патриотическом, нравственном и эстетическом воспитании молодежи – эти направления глава Тверской области Виталий Королев назвал определяющими для всестороннего развития детей и подростков», - сообщила пресс-служба областного правительства.

Свои работы на фестивале представят детские и юношеские видеостудии и объединения, отдельные авторы из Башкортостана, Крыма, Татарстана, Архангельской, Ленинградской Самарской и других областей. Конечно же, в программе и любительские фильмы от наших местных студий.

Открытие фестиваля (с последующими кинопоказами) состоится 14 мая в 10 часов утра в Тверском областном Доме народного творчества. Торжественное закрытие (с награждением и показы фильмов лауреатов) пройдет 15 мая в два часа дня в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». Вход свободный.