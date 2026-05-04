В Твери полиция задержала семейный подряд наркоторговцев

В квартире задержанных оперативники обнаружили около 200 граммов наркотиков и упаковочные материалы. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Тверской области пресекли деятельность организованной преступной группы. При силовой поддержке бойцов Росгвардии на улице 2-я Красина задержаны 34-летний мужчина и две его подельницы.

По версии следствия, задержанный выполнял роль куратора: он получал крупные партии наркотиков через мессенджеры, а его сожительница и её мать занимались фасовкой запрещенных веществ на мелкие дозы. При личном досмотре у одной из женщин обнаружили 86 свертков с мефедроном. В ходе обыска в квартире группы оперативники изъяли еще более 200 граммов синтетических и растительных наркотиков, расфасованных в десятки пакетов и свертков.

Мужчина через телефон координировал процесс, а также контролировал работу «закладчиков» в регионе. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, что грозит лишением свободы на срок до 20 лет. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, решается вопрос об их аресте.