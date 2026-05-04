Минздрав региона возместит жителю Удомли расходы на дорогостоящее лечение

Житель Удомли добился через прокуратуру компенсации расходов на лечение, которые по закону должны были быть покрыты за счет бюджета. Инвалид, нуждающийся в дорогостоящих лекарствах, длительное время не получал препараты бесплатно, положенные ему по льготе.

Мужчина был вынужден самостоятельно покупать необходимые медикаменты на протяжении нескольких месяцев, потратив на них более 700 тысяч рублей. Прокуратура Удомельского района провела проверку по обращению гражданина и направила в суд иск к областному министерству здравоохранения.

Требования ведомства были удовлетворены: суд постановил вернуть пациенту затраченные средства в полном объеме. Исполнение решения суда остается на контроле надзорного органа до фактического зачисления денег.