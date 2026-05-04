НовостиОбщество4 мая 2026 9:05

В Осташкове должностное лицо больницы оштрафовали за игнорирование жалобы матери

Сотрудник ЦРБ не предоставил вовремя копии медицинских документов на ребенка, нарушив закон о порядке работы с обращениями граждан
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Своевременное предоставление медицинской документации по запросу родителей является обязательным требованием закона. Фото: Прокуратура Тверской области.

Осташковская прокуратура провела проверку после обращения местной жительницы, которой отказали в доступе к медицинским документам. Женщина направляла в ГБУЗ «Осташковская ЦРБ» заявление с просьбой выдать копии карт профилактических осмотров её несовершеннолетнего ребенка.

Учреждение здравоохранения проигнорировало запрос, не предоставив запрашиваемые материалы в установленный законом срок. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Суд признал вину сотрудника и назначил наказание в виде административного штрафа. На сегодняшний день все нарушения устранены, документы выданы заявительнице