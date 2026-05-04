НовостиОбщество4 мая 2026 8:54

С начала года более 257 000 жителей Тверской области бесплатно проверили здоровье

В регионе проводятся диспансеризации и профосмотры
Алексей АНДРЕЕВ
Регулярные проверки здоровья рекомендованы всем взрослым старше 18 лет.

С начала 2026 года диспансеризацию в регионе пошли 138 343 человека, еще 119 484 жителя Верхневолжья (из них 90 649 – дети) проверили свое здоровье на медицинских профосмотрах. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Диспансеризация проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» с целью раннего выявления угроз здоровью людей, скрытых заболеваний.

С 18 до 39 лет диспансеризацию можно проходить один раз в три года, а после 40 лет – каждый год. При этом профилактические медосмотры доступны бесплатно ежегодно. От диспансеризации они отличаются меньшим спектром обследований.

Записаться на диспансеризацию или профосмотр можно на портале «Госуслуги», по единому номеру службы «122», по телефону медучреждения или в регистратуре поликлиники. С собой необходимо брать только паспорт гражданина РФ и полис ОМС.