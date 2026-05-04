Жители Тверской области могут пожаловаться на отключения электричества до 8 мая

В связи с затянувшимися последствиями непогоды, приведшей к отключениям света в ряде поселений, прокуратура Тверской области усилила надзор за работой энергетиков и муниципальных властей.

Специалисты ведомства оценивают полноту мер по устранению аварий и проверяют, как организовано жизнеобеспечение граждан, оставшихся без электроэнергии. Особый акцент сделан на слаженности действий всех экстренных служб и наличии резервных источников питания в округах. Для эффективного взаимодействия с населением «горячая линия» по вопросам электроэнергетики продлена до 8 мая.

Сообщить о нарушениях прав потребителей можно по телефону 8-910-531-77-01 в рабочее время: с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Вся полученная от жителей информация будет тщательно проверена прокуратурой для принятия законных мер реагирования.