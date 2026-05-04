В заповеднике Тверской области в фотообъектив попался троглодитэс

Кадр получился! Фото: Центрально-Лесной государственный заповедник/Марина Сидоренко

Начальник отдела экопросвещения Центрально-Лесного госзаповедника Мария Сидоренко запечатлела в лесной чаще интересную птичку - орешка, которого в научной терминологии по латини называют троглодитэс, причем с повтором (Troglodytes troglodytes).

А еще этого пернатого зовут крапивником. Это одна из самых маленьких птиц Евразии (и России соотвественно). Длина орешка 8–10 см, а масса всего 7–12 г, размах крыльев 15–17 см. Это подвижная рыжевато-коричневая птичка с тонким клювом, короткими закругленными крыльями и под стать им коротким вздернутым хвостом, которым орешек часто потряхивает. Последний факт, видимо, послужил причиной еще одного его народного прозвания - «задерихвост». Такой вот троглодитэс.

Мария Сидоренко встретила его в своем недавнем большом пешем путешествии в одиночку по чащобам заповедника. Она пишем, что давно мечтала сделать фото этой птички-невелички. Повезло ей встретить совсем не страшного троглодитэса, когда она присела отдохнуть на упавшее дерево в молчаливом ельнике. И вдруг рядом Марина заметила орешка. Он устроился неподалеку петь. Кстати, у этой птички довольно громкая песня получается, она состоит из чередующихся красивых трелей в разном темпе с чеканьем и сухим треском...

Сотрудница зоопарка сообщила, что четко сфотографировать птичку было непросто -слишком юркий и подвижный этот орешек, и когда сидит на одном месте все время вертится из стороны в сторону как флюгер. Но сработало, пара кадров получилась.

Орешек, он же крапивник, а также задирихвост и троглодитэс. Фото: Центрально-Лесной государственный заповедник/Марина Сидоренко

Кстати, во время своего путешествия Марина Сидоренко запечатлела также еще барсука и зайца.

Деловитый барсук. Фото: Центрально-Лесной государственный заповедник/Марина Сидоренко