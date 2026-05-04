Госавтоинспекция усилила контроль за общественным транспортом в Тверской области

Инспекторы проверяют наличие тахографов, фиксирующих скорость и маршрут движения транспорта. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

С 4 по 6 мая 2026 года в Тверской области проходят усиленные проверки общественного транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды, цель которых — выявление нарушений при перевозке пассажиров и снижение риска возникновения ДТП.

Инспекторы уделяют внимание всем ключевым аспектам безопасности: от исправности автобусов до соответствия водителей квалификационным требованиям. Особо проверяется работа тахографов, которые позволяют контролировать скорость и маршрут транспорта.

Госавтоинспекция региона напоминает владельцам автотранспортных компаний об ответственности за жизнь людей и призывает их строго соблюдать графики труда и отдыха сотрудников. Масштабные проверки призваны дисциплинировать водителей и обеспечить максимальную безопасность граждан на городских и пригородных маршрутах.