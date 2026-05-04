В Тверской области за сутки ликвидировали 29 пожаров

Региональное управление МЧС продолжает работать в режиме повышенной готовности. Фото: МЧС Тверской области.

По состоянию на утро 4 мая 2026 года оперативная обстановка в Тверской области характеризуется как стабильная. За сутки на территории региона ликвидировано 29 техногенных пожаров.

В ряде муниципальных образований зафиксированы частичные нарушения электроснабжения, восстановительные работы продолжаются. Аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства не допущено, на федеральных автодорогах ограничений движения нет. Пожарно-спасательные расчеты дважды выезжали на места ДТП.

На водных объектах происшествий не отмечено, необходимость в привлечении группы специальных взрывных работ не возникала. Ведомство продолжает круглосуточный мониторинг ситуации, а все пожарно-спасательные гарнизоны функционируют в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на любые сигналы о происшествиях.