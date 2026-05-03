Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2026 17:31

В Тверской области горели 200 "квадратов" с дачными домами

Дознаватели МЧС выясняют причину пожара
Зоя КИРЬЯНОВА
В пожаре никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

В пожаре никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

В посёлке Андрианиха Максатихинского округа пожар уничтожил два дачных дома и семь заброшенных строений. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в МАХ.

Он отметил, что дачников по счастливой случайности не было в зданиях, обошлось без пострадавших. Как объяснили в ГУ МЧС региона, из-за сильного ветра и плотной застройки огонь мог перекинуться на жилые дома и лес, но пожарные не допустили этого. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Предварительная причина — пожар в нежилой постройке. На месте работают дознаватели МЧС.