В Тверской области горели 200 "квадратов" с дачными домами

В пожаре никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

В посёлке Андрианиха Максатихинского округа пожар уничтожил два дачных дома и семь заброшенных строений. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в МАХ.

Он отметил, что дачников по счастливой случайности не было в зданиях, обошлось без пострадавших. Как объяснили в ГУ МЧС региона, из-за сильного ветра и плотной застройки огонь мог перекинуться на жилые дома и лес, но пожарные не допустили этого. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Предварительная причина — пожар в нежилой постройке. На месте работают дознаватели МЧС.