НовостиПроисшествия3 мая 2026 14:49

В Тверской области осудили водителя Mitsubishi, по вине которого погибла женщина

Мужчина отделался условным сроком
Зоя КИРЬЯНОВА
Пассажирка скончалась после аварии. Фото: УГИБДД Тверской области

В Рамешковском округе вынесли приговор 74-летнему водителю, по вине которого в ДТП 31 января 2025 года погибла пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда Тверской области.

На 78-м километре трассы Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна мужчина за рулём Mitsubishi Pajero потерял управление, съехал в кювет. Его пассажирку госпитализировали, она скончалась, несмотря на усилия врачей.

Суд признал пенсионера виновным и приговорил к одному году и десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев, а также лишил прав на полтора года.