Тверские бизнесмены смогут получит на разработки грант до 5 млн рублей

Фонд содействия инновациям открыл приём заявок на конкурс «Старт-1» в рамках федерального проекта «Технологии». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Конкурс поддерживает создание и развитие малых инновационных предприятий.

Как отмечал глава региона Виталий Королев, такие площадки важны для экономики региона, так как приносят инвестиции, новые компетенции и рабочие места. Участвовать могут малые предприятия, разрабатывающие новые продукты, технологии или услуги на базе собственных исследований.

Грант до 5 млн рублей выделяется на 12 месяцев на НИОКР по одному из направлений: цифровые технологии, новые материалы, приборы и интеллектуальные производства, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. Заявки принимаются до 10:00 1 июня 2026 года через систему АС Фонд-М. Помощь с документами и оформлением заявок оказывают специалисты центра «Мой бизнес» (Тверь, пр-т Победы, 14, тел. 8 800 200 11 69).