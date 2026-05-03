Жителей Тверской области пригласили присоединиться к «Летописи сердец»

До 27 мая по всей России проходит патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы», которая является частью межведомственного проекта «Культура для школьников» и посвящена песням и мелодиям о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Принять участие в ней приглашают и юных жителей региона. Главная цель акции — через музыку и искусство приобщить молодое поколение к героическому прошлому страны. Глава Верхневолжья Виталий Королев, обсуждая подготовку к 9 Мая, особо подчеркнул важность вовлечения молодёжи в такие мероприятия. Он не раз говорил, что пример ветеранов помогает воспитывать новое поколение, для которого защита Родины становится делом чести.

В рамках акции участники могут проявить себя в трёх направлениях: «Мелодии Победы» — для юных музыкантов, «Голос Победы» — для вокалистов, «Военный вальс» — для хореографических постановок. Чтобы стать участником, нужно до 27 мая 2026 года включительно подать заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Жюри, состоящее из известных деятелей культуры, выберет сто лучших работ, которые опубликуют 30 июня. Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры и Минпросвещения России при поддержке Центра культурных стратегий и Российского фонда культуры в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».