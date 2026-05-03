НовостиОбщество3 мая 2026 12:42

Жителей Тверской области пригласили присоединиться к «Летописи сердец»

Патриотическая акция будет проходить по всей России
Зоя КИРЬЯНОВА

До 27 мая по всей России проходит патриотическая акция «Летопись сердец. Музыка Победы», которая является частью межведомственного проекта «Культура для школьников» и посвящена песням и мелодиям о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Принять участие в ней приглашают и юных жителей региона. Главная цель акции — через музыку и искусство приобщить молодое поколение к героическому прошлому страны. Глава Верхневолжья Виталий Королев, обсуждая подготовку к 9 Мая, особо подчеркнул важность вовлечения молодёжи в такие мероприятия. Он не раз говорил, что пример ветеранов помогает воспитывать новое поколение, для которого защита Родины становится делом чести.

В рамках акции участники могут проявить себя в трёх направлениях: «Мелодии Победы» — для юных музыкантов, «Голос Победы» — для вокалистов, «Военный вальс» — для хореографических постановок. Чтобы стать участником, нужно до 27 мая 2026 года включительно подать заявку в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Жюри, состоящее из известных деятелей культуры, выберет сто лучших работ, которые опубликуют 30 июня. Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры и Минпросвещения России при поддержке Центра культурных стратегий и Российского фонда культуры в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».