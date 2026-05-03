Жителям Тверской области рассказали, куда звонить при отключении света

При отключении света нужно звонить на горячую линию. Фото: Павел МАКАРОВ.

В воскресенье, 3 мая, в Тверской области наблюдаются частичные перебои с электричеством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Ситуация находится на контроле экстренного ведомства. Для жителей, столкнувшихся с отключением света, работают горячие линии: «Россети Центр» — 8-800-220-0-220 и МЧС — 8 (4822) 39-09-82.

Кроме того, тверичанам дали рекомендации на случай внезапного отключения света. Во-первых, следует сразу отключить все электроприборы, включая холодильник. В случае отсутствия энергии во всём населённом пункте стоит проверить напор холодной воды, сделать её запас, после чего - обратиться в управляющую компанию или единую диспетчерскую службу.

Наконец, нужно внимательно следить за сообщениями властей и энергетиков. Когда свет вернут, включать приборы следует, выждав несколько минут.