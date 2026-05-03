НовостиПроисшествия3 мая 2026 8:41

В Твери отец и сын самостоятельно "уценили" при покупке дрель и пылесос

Семейство переклеивало штрихкоды товаров
Зоя КИРЬЯНОВА
Странное поведение мужчин попало на камеры. Фото: УМВД по Тверской области

В Твери семейных подряд из отца и сына попались на мошенничестве в одном из крупных строительных гипермаркетов города. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчины 47 и 24 лет привлекли внимание охраны своим необычным поведением — камеры зафиксировали, как они переклеивали штрих-коды с дешёвых подрозетников на более дорогую технику.

На кассах самообслуживания они оплатили пылесос и дрель-шуруповёрт по заниженной цене. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».