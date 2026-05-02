В Тверской области больницу ждёт проверка после смерти пациента.

В Тверской области больницу города Конаково ждёт проверка после того, как появилась информация о подозрительной смерти пациента. Информацию сообщили прокуратура и следком.

Конаковская межрайонная прокуратура организовала проверку после информации в соцсетях, что жителя Конаково плохо лечили. Из-за этого мужчина скончался.

Во время проверочных мероприятий выяснят – насколько грамотную медпомощь оказывали конаковцу.

Конаковский отдел СУ СК по Тверской области также организовал доследственную проверку. По её итогам будет процессуальное решение. Ход работы будет контролировать прокуратура.