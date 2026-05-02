В Твери тепло пришло на смену холодам. Фото: Степан КАМЕНЕВ.

В Твери в воскресенье, 3 мая, днём ожидается тёплая погода с температурой воздуха до +21 градуса без осадков. Такой прогноз дают в Гидрометцентре РФ.

Вечером 2 мая, по данным издания «КП-Тверь», на улице потеплело до +18 градусов. Дождя в субботу не ожидаются.

Ночь с субботы на воскресенье, т.е. со 2 на 3 мая, будет «мягкой» – воздух остынет до +7 градусов. Ниже столбики термометра не опустятся. Таким образом ночные заморозки больше не потревожат тверичан.

Тепло в наши края пришло благодаря антициклону, сформировавшемся над территорией Европы.

В понедельник и вторник днём прогнозируют жару до +22 градуса, но при этом возможны дожди. Ночью также будет тепло – +9 до +12 градусов.

Напомним, что ещё в начале этой недели, 27 апреля, в Тверской регион царствовал циклонический вихрь, принёсший холода, мощные снегопады и сильный ветер, роняющий деревья. Теперь похолодания сменились теплом.

