Под Тверью полиция остановила упорного и нетрезвого водителя

Под Тверью полиция остановила нетрезвого рецидивиста.

Под Тверью, в деревне Лисицы Калининского округа госавтоинспекторы остановили ВАЗ-2121, которым управлял 63-летний нетрезвый мужчина. Информацию сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Алкотестер продемонстрировал, что у нарушителя содержание алкоголя в крови почти в шесть раз превышает норму. В выдыхаемом воздухе у автолюбителя содержание этилового спирта было 0,959 миллиграмма на литр.

Оказалось, что гражданин уже не раз управлял транспортом после застолья. Его привлекали и к административной, и к уголовное ответственности за езду подшофе.

Автомобилиста отстранили от управления машиной и посадили под арест на 10 суток. Транспортное средство отвезли на спецстоянку.

На автовладельца завели уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Рассматривают вариант, что ВАЗ перейдёт в доход государства.

