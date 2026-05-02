Днём ПВО сбили в небе над Тверской областью БПЛА

Днём 2 мая ПВО сбили в небе над Тверской областью ещё один БПЛА.

Над Тверской областью днём 2 мая дежурные средства ПВО перехватили и сбили один украинский БПЛА. Ночью над нашим регионом уничтожили один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего же над 13 регионами РФ с 08:00 до 14:00 2 мая уничтожили 123 вражеских дрона.

«В период с 08:00 до 14:00 2 мая ПВО Министерства обороны РФ над территорией Тверской области ликвидирован один БПЛА. Итого за сутки над нашим регионом уничтожено два беспилотника. Люди не пострадали. Разрушений нет. Ведётся дальнейший мониторинг обстановки», – прокомментировал глава Тверской области Виталий Королев.

В Тверской области запрещены публикация и распространение информации о БПЛА. Также в регионе нельзя использовать беспилотные летательные аппараты независимо от их массы.

Напомним, жителям Тверской области рассказали, как нужно себя вести, увидев в небе беспилотный объект.