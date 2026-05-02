В Твери байкеры мчатся по городу в честь открытия мотосезона

В Твери байкеры организовали мотопробег в честь открытия сезона. Фото: Геннадий Царёв.

В Твери 2 мая сотни байкеров, в том числе из других регионов страны, совершают традиционный мотопробег в честь открытия сезона. Об этом изданию «КП-Тверь» сообщили участники мероприятия.

Мотоциклисты организованной колонной отправились в 13:00 с Краснофлотской набережной до финишной точки на площади Гагарина, 5. Организаторами «мотопрохвата» (так на сленге называется мотопробег. – Ред.) выступил клуб «Ночные Волки».

На время сбора мотоциклистов, согласно распоряжению горадминистрации, запрещены движение и парковка транспорта на участке Краснофлотской набережной – от Беляковского переулка до улицы Софьи Перовской. Ограничения снимут в 14:30.

В этом году часть тверских мотолюбителей отправится на концерт в Вышнем Волочке. Там в честь открытия сезона пройдёт выступление рок-групп на сцене в Венециановском сквере с 15:00 до 19:00. Возрастное ограничение – «18+».