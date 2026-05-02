Под Тверью мужчина хотел оплатить даме такси и потерял крупную сумму – хоть лапу соси...

Тверичанин хотел оплатить такси подруге по переписке, но стал жертвой мошенников. Об этом пишут в пресс-материале УМВД по Тверской области.

22-летний житель Калининского округа написал заявление в полицию. Он рассказал, что месяц назад познакомился в мессенджере с девушкой по имени Софья и начал переписываться. Однажды девушка захотела приехать к кавалеру в гости – из Краснодара в Тверь на такси.

Молодой человек согласился оплатить вояж новой знакомой и перевёл 20 500 рублей на номер счёта. Но после этого дама перестала выходить на связь и удалила их диалог.

Полиция ищет причастных к мошеннической схеме. Следователи Заволжского отдел УМВД по Твери возбудили уголовное дело.

«Не стоит доверять общению в переписке, когда вы не видите, с кем ведёте беседу. Будьте осторожны, не доверяйте всему, что вам говорят и показывают. Также не стоит отправлять личные данные, фотографии или видео незнакомым людям и оказывать финансовую помощь», – напоминают в УМВД по Тверской области.