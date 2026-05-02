Ночью ПВО сбили в небе над Тверской областью БПЛА.

Над Тверской областью в ночь с 1 на 2 мая дежурные средства ПВО перехватили и сбили один украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего же над 15 регионами РФ и акваториями двух морей с 20:00 1 мая до 08:00 2 мая уничтожили 215 вражеских дрона.

«Минувшей ночью силами ПВО Министерства обороны РФ над территорией Тверской области ликвидирован один БПЛА. Люди не пострадали. Разрушений нет. Ведётся дальнейший мониторинг обстановки», – прокомментировал глава Тверской области Виталий Королев.

В Тверской области запрещены публикация и распространение информации о БПЛА. Также в регионе нельзя использовать беспилотные летательные аппараты независимо от их массы.

Напомним, жителям Тверской области рассказали, как следует себя вести, увидев в небе беспилотный объект.