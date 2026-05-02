В Тверской области волонтёры продолжают искать 16-летнего подростка. Фото: группа в соцсетях отряда «Сова».

В Тверской области с 25 апреля ищут пропавшего 16-летнего жителя Кесовогорского округа Максима Курина. Об этом сообщали волонтёры отряда «Сова».

В поисковой кампании участвуют правоохранительные органы, добровольцы отряда «Сова», родные Максима и жители муниципалитета. Было возбуждено уголовное дело после исчезновения молодого человека.

По данным на 29 апреля, ищущие мальчика прошли более 300 километров, что равно расстоянию от Москвы до Твери и обратно. Также это расстояние проехали на машинах. Уже отсмотрели все доступные камеры, отработали все возможные маршруты передвижения парня, разместили в соцсетях и расклеили сотни ориентировок.

«Мы бесконечно благодарны всем, кто помогает – свидетельствами, распространением ориентировок, работой на местности», – пишут в соцсетях волонтёры.

1 мая также проходили масштабные поиски. На них специально собирали всех неравнодушных людей.

Напомним, что в ориентировке указаны такие приметы юноши: рост 185 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы. Парень был одет в тёмно-серую ветровку, чёрную спортивную кофту, серые джинсы, чёрные кожаные кроссовки.

При себе у кесовогорца был телефон.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении юного гражданина, просят сообщать по телефонам +7-904-014-12-34, +7-910-646-34-34 или 112.