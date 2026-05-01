НовостиОбщество1 мая 2026 14:56

В Тверской области умерла депутат Верховного Совета РСФСР

На 93-м году ушла из жизни Герой Социалистического Труда Александра Денисова
Алексей КОСОРУКОВ
Александре Денисовой было 92 года Фото: Правительство Тверской области

Александра Ивановна родилась в деревне Дмитровское Торжокского района.

В 1971 году за успешное выполнение плана восьмой пятилетки, высокие производственные показатели, активную общественную работу Александре Ивановне было присвоено звание «Герой Социалистического Труда». В 1974-м вместе с группой работниц Александра Ивановна приняла участие в создании бригады коллективного обслуживания оборудования, что обеспечило увеличение производительности труда на 30%.

Александра Денисова была депутатом Верховного Совета РСФСР. В числе ее наград – ордена Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени. В 1987 году удостоена звания «Почетный гражданин города Калинина».

Глава Тверской области Виталий Королев направил соболезнования родным и близким.