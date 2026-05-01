В Твери цинично обманули 86-летнюю женщину

В Заволжском районе Твери 86-летнюю женщину обманули мошенники. Сначала пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей поликлиники. Она сообщила о необходимости пройти диспансеризацию и попросила назвать код из СМС для записи. Пенсионерка так и сделала.

«Спустя несколько часов пожилой женщине снова позвонили. На этот раз мужчина выдал себя за представителя правоохранительных органов. Он заявил, что пенсионерка стала жертвой мошенников, которые якобы получили доступ к её счетам и могут перевести деньги на помощь Украине. Чтобы предотвратить это, он предложил «задекларировать» имеющиеся дома наличные и передать их инкассатору для проверки», - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Пенсионерка передала 774 тысячи 344 рубля. Полиция ищет мошенников.