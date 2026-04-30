Житель Тверской области пойдет под суд за избиение матери

В Калязине полицейские задержали и доставили в ИВС 48-летнего местного жителя, который напал на свою 69-летнюю мать.

Они живут в одной квартире. По данным полиции, этот гражданин вернулся домой пьяный, начал ругаться с матерью и ударил ее кулаком по голове.

"В результате пенсионерка с переломом была госпитализирована. Женщине предстоит лечение и длительное восстановление. В беседе с полицейскими она пояснила, что дебошир и раньше позволял себе распускать руки", - сообщила детали пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Заведено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нерадивому сыну может грозить до 8 лет лишения свободы.