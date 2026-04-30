НовостиОбщество30 апреля 2026 16:21

В Тверской области 1100 домовладений газифицировано при господдержке

Еще одной семье помогли подвести газ к дому в регионе
Алексей АНДРЕЕВ
Дом семьи газифицирован.

Фото: ПТО.

Специалисты компании «Газпром газораспределение Тверь» подключили к газовым сетям частный дом многодетной семьи Зайцевых в поселке Максатиха. Большую часть работ по подведению газа непосредственно к дому покрыла региональная субсидия, сообщила пресс-служба областного правительства.

Эта поддержка является частью комплекса мер, предназначенных для многодетных семей Верхневолжья. Создание комфортной среды для жителей, помощь семьям с детьми в приоритете у глава региона Виталия Королева.

Максатиха газифицирована в 2024 году. Там к газу подключены шесть котельных, которые отапливают школы, детсады, ФОК и другие объекты социальной и коммунально-бытовой сферы. По программе догазификации заключены 572 договора, 523 уже исполнены.

Всего при господдержки - с использованием социального сертификата - газифицировано 1100 домовладений в нашем регионе.