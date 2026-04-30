Виталий Королев взял на контроль восстановление электроснабжения в регионе

В ряде округов области специалисты возводят новые опоры линий электропередачи взамен разрушенных ураганом. Фото: «Россети Центр».

В муниципалитетах Тверской области продолжается устранение последствий разгула стихии, вызвавшей массовые отключения электроэнергии. По поручению главы региона Виталия Королева восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.

К ликвидации аварий привлечены силы региональных министерств энергетики, ЖКХ, лесного комплекса и сотрудников МЧС. Для поддержания стабильной работы энергосистемы из пяти филиалов компании «Россети» в регион направлены 32 резервных источника питания общей мощностью 2,74 МВт.

На данный момент специалисты полностью восстановили электроснабжение распределительных сетей 6-10 кВ в 12 округах: Андреапольском, Нелидовском, Оленинском, Осташковском, Ржевском, Селижаровском, Западнодвинском, Зубцовском, Кувшиновском, Жарковском, Пеновском и Бельском. В местах, где ураганный ветер разрушил инфраструктуру, энергетики ведут строительство новых опор линий электропередачи.