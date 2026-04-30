Тверичанин получил 13 лет колонии за убийство на «стрелке»

Конфликт групп мужчин на улице Брагина закончился гибелью человека от выстрела из ружья «Сайга». Фото: Прокуратура Тверской области.

Тверской областной суд признал 33-летнего жителя Твери виновным в убийстве, совершенном общеопасным способом. Трагедия произошла вечером 26 февраля 2022 года в районе улицы Брагина. В тот день две группы мужчин встретились для разрешения давнего спора.

Подсудимый прибыл на место «разборок» с охотничьим ружьем «Сайга», чтобы поддержать сторону знакомого. В разгар ссоры мужчина открыл стрельбу, произведя не менее трех выстрелов в сторону противников. Одна из пуль попала в молодого человека, который скончался от огнестрельного ранения груди.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.