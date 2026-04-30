НовостиОбщество30 апреля 2026 14:00

В Тверской области расследуют смерть пациентки после лечения онкологии

Надзорные ведомства выясняют, было ли оказано качественное лечение онкобольной жительнице Вышнего Волочка перед её смертью
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Проверка организована по материалам, выявленным в ходе мониторинга средств массовой информации. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Проверка организована по материалам, выявленным в ходе мониторинга средств массовой информации. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Следственный комитет и прокуратура Тверской области начали проверку после появления в СМИ и социальных сетях сообщений о гибели пациентки. По предварительной информации, жительница Вышнего Волочка, страдавшая онкологическим заболеванием, скончалась после получения медицинской помощи, которую родственники считают ненадлежащей.

По поручению прокурора области Дениса Назаренко, к разбирательству привлечены Вышневолоцкая межрайонная прокуратура и прокуратура Московского района Твери. Специалисты дадут правовую оценку соблюдению законодательства при оказании медицинских услуг.

Параллельно сотрудники регионального СК проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Ход и результаты всех процессуальных мероприятий находятся на контроле надзорного ведомства. По итогам будет принято решение о дальнейших действиях.