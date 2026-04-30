Микрорайон Соминка в Твери избавили от многолетней проблемы и плохого запаха

В Твери завершены работы на самом сложном участке Соминского канализационного коллектора. Поэтапный капитальный ремонт ООО «Тверь Водоканал» здесь вел с 2021 года. Поддержку оказывало правительство Тверской области и администрация города Твери, как сообщает пресс-служба администрации Твери.

Соминский канализационный коллектор диаметром 1000 мм был построен в конце 1970-х годов. Его общая протяженность составляет 3856 метров, заменено – 2900 метров. Коллектор собирает стоки практически со всего Заволжского района. Сейчас он запущен в эксплуатацию по улицам Румянцева, Зинаиды Коноплянниковой, Волынской, Съезженскому и Волынскому переулкам.

За последние два года был переложен участок протяженностью 1070 погонных метров.

- Сложность состояла в том, что глубина перекладки достигала семи метров, - пояснил гендиректор ООО «Тверь Водоканал» Андрей Радченко. – Теперь жители частного сектора избавятся от такой проблемы, как периодические изливы, особенно во время таяния снега или сильных дождей, и неприятный запах.

Во время ремонта старая труба была заменена на пластиковую, гарантийный срок службы которой составляет несколько десятков лет. Также значительно увеличилась пропускная способность коллектора. На новом участке трубопровод будет беспрепятственно пропускать сточные воды микрорайонов Соминка, Юность и большей части Заволжья. Ремонтная организация исключает вероятность возникновения аварийных ситуаций на участках частных домовладений, которые ранее были построены непосредственно на городском канализационном коллекторе.