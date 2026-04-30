В Тверской области на 101-м году скончался ветеран Великой Отечественной войны

Алексей Алексеевич Тятькин посвятил жизнь служению Отечеству и воспитанию молодежи. Фото: ПТО.

В Верхневолжье ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Алексей Алексеевич Тятькин. Соболезнования его родным и близким направил глава региона Виталий Королев, отметивший выдающийся жизненный путь ветерана и его преданное служение Отечеству.

«Алексей Алексеевич – один из доблестных сынов тверской земли, проживший жизнь выдающегося патриота, героя-защитника на службе Отечеству. Его подвиг в годы Великой Отечественной войны отмечен многими боевыми наградами на Дальневосточном фронте, благодарностью Верховного Главнокомандующего. Светлая память об Алексее Алексеевиче Тятькине навсегда сохранится в наших сердцах, истории тверского края» – говорится в соболезновании Виталия Королева.

В годы войны Алексей Тятькин работал на авиазаводе, а с 1943 года нес службу на Дальневосточном фронте. В составе Забайкальского фронта он принимал участие в разгроме Квантунской армии. После завершения службы полковник Тятькин много времени посвятил военно-патриотической работе с молодежью.

Вернувшись в родной Весьегонск в 1987 году, он стал инициатором создания ветеранской организации Вооруженных сил РФ и оборудовал в местной школе класс для проведения уроков мужества. Алексей Алексеевич был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, а также медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией».