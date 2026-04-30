Тверское УФАС отменило закупку оборудования для колледжа в Вышнем Волочке

В требованиях к закупаемому оборудованию выявлены признаки ограничения конкуренции. Фото: Тверское УФАС.

Тверское управление ФАС России выявило нарушение антимонопольного законодательства при организации торгов образовательным учреждением в Вышнем Волочке. Колледж провел аукцион на поставку оборудования, в техническом задании которого содержались характеристики, уникальные для одного производителя.

Такая практика нарушает принципы закона о контрактной системе, требующего обеспечивать равные возможности для всех поставщиков. Комиссия ведомства также установила, что заказчик произвольно менял параметры товара уже после того, как собрал коммерческие предложения для обоснования цены.

Эти изменения сделали неактуальными документы, на основе которых формировалась стоимость контракта. Колледж не предоставил доказательств наличия аналогичного оборудования у других производителей. В связи с выявленными нарушениями закупку предписано провести повторно на прозрачных условиях.