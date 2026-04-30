В Торжке открывается совместный российско-африканский проект

Зрители увидят экзотический мир. Фото: пресс-служба ВИЭМ

Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке подготовил уникальный выставочный проект «Сказание о земле. Диалог культур» (12+). Он объединяет искусство России и Африки.

Проект подготовлен совместно с Российской ассоциацией международного сотрудничества, арт-проектом «Глазами Художника» и частным музеем «Дом Суслопаровых».

Это уже третий проект, посвященный знакомству с искусством и традициями дружественных стран. Ранее были организованы выставки, посвященные культуре Индонезии и Шри-Ланки. Международная тематика это своего рода акт культурной дипломатии. На одной площадке будут представлены декоративно-прикладное, классическое и современное искусство разных стран с разных континентов.

Выставка «Сказание о земле. Диалог культур» разворачивает перед зрителем панораму образов земли — как источника жизни, вдохновения и памяти.

Если речь идет об Африке с ее многочисленными племенами, значит в числе экспонатов обязательно будут ритуальные маски и предметы быта, несущие отпечаток древних верований. В одном зале будут представлены произведения признанных классиков и современных авторов, а также работы простых ремесленников. Это будет диалог, где африканская пластика отвечает русской традиции, а современные инсталляции перекликаются с архаикой.

Как поясняет пресс-служба ВИЭМ, ключевая тема «Сказания о земле. Диалог культур» — связь экологии и традиций. Сегодня, когда мир ищет новые способы гармоничного сосуществования с природой, обращение к опыту предков становится не просто данью прошлому, а насущной необходимостью. Этот проект нацелен на развитие российско-африканского культурного сотрудничества, он привлекает внимание к вопросам сохранения как природного, так и культурного наследия.

Кураторы проекта Татьяна Магаревич и Дарья Карачева.

Выставка пройдёт в Гостинице Пожарских с 30 апреля по 25 мая.