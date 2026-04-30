НовостиОбщество30 апреля 2026 10:41

Госавтоинспекция Тверской области сообщила график работы МРЭО в мае

В праздничные дни регистрационно-экзаменационные подразделения Тверской области изменят режим приема граждан
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Актуальный список контактов и режим работы доступен на официальном портале ведомства. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

В связи с празднованием Дня Весны и Труда и Дня Победы внесены изменения в график приема граждан в подразделениях МРЭО региона. В праздничные периоды — 1, 3, 4, 9, 10 и 11 мая — подразделения не будут работать.

Прием населения возобновится 2, 5, 6, 7 и 8 мая: в эти дни сотрудники отделов будут оказывать услуги по регистрации транспорта и выдаче прав согласно штатному расписанию.

Госавтоинспекция Тверской области просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании посещения ведомства. Ознакомиться с перечнем всех подразделений и графиком их работы можно на сайте ведомства.