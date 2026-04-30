Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
Радио
НовостиОбщество30 апреля 2026 10:12

Суд в Твери рассмотрит дело о резонансном ДТП с погибшей сотрудницей полиции

Водитель «Опеля» предстанет перед судом за наезд на четырех пешеходов в микрорайоне Мамулино в октябре 2025 года
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Кадры с места трагедии. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Кадры с места трагедии. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Пролетарский районный суд Твери получил материалы уголовного дела против 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла вечером 23 октября 2025 года на улице Оснабрюкской, водитель автомобиля «Опель Астра», пытаясь совершить маневр обгона, потерял управление и вылетел на остановку общественного транспорта. Автомобиль сбил четверых человек.

Среди госпитализированных была майор полиции Ольга Осипова, которая скончалась в больнице спустя несколько дней после аварии. Еще двое пострадавших получили травмы, классифицированные как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемому инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда и смерть человека. Тогда суд отказал в аресте водителя, но прокуратура и следствие выразили несогласие о мере пресечения. Позже виновника аварии отправили в СИЗО. Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение в отношении водителя, теперь он будет отвечать перед судом.