Суд в Твери рассмотрит дело о резонансном ДТП с погибшей сотрудницей полиции

Кадры с места трагедии. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Пролетарский районный суд Твери получил материалы уголовного дела против 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла вечером 23 октября 2025 года на улице Оснабрюкской, водитель автомобиля «Опель Астра», пытаясь совершить маневр обгона, потерял управление и вылетел на остановку общественного транспорта. Автомобиль сбил четверых человек.

Видео: Прокуратура Тверской области. Момент ДТП попал на камеру.

Среди госпитализированных была майор полиции Ольга Осипова, которая скончалась в больнице спустя несколько дней после аварии. Еще двое пострадавших получили травмы, классифицированные как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемому инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда и смерть человека. Тогда суд отказал в аресте водителя, но прокуратура и следствие выразили несогласие о мере пресечения. Позже виновника аварии отправили в СИЗО. Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение в отношении водителя, теперь он будет отвечать перед судом.