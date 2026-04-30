В Твери в голосовании за проекты благоустройства лидируют четыре территории

Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП
В регионе с 21 апреля до 12 июня проходит народное онлайн-голосование за потенциальные объекты благоустройства в 2027 году. К полудню 30 апреля в нем поучаствовали уже свыше 25900 лидируют пока четыре территории.
Напомним, что голосование проводится во всех регионах по программе «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Отдать голос может любой местный житель старше 14 лет на платформе «Госуслуги. Решаем вместе».
«Друзья! Давайте дружно поддержим нашу Тверскую область! Больше голосов – больше шансов получить федеральные деньги на современные парки, скверы, набережные», – призвал глава региона Виталий Королев в своем канале в MAX.
С каждым годом растет и количество проголосовавших, и количество пространств, которые предлагаются для благоустройства. Так, по сравнению с 2025-м в этом году в Тверской области число объектов для выбора выросло вдвое – это 126 территорий в 37 муниципалитетах, из них 35 – в Твери.
На момент публикации этой новости лидируют по набранным голосам территория стадиона на улице Озерная напротив дома № 8 (952 человека проголосовали за нее к полудню 30 апреля), Парк Гурко в Сахарово (597), зона отдыха «Заволжский парк» на набережной Волги от Староволжского моста до улицы Благоева (471), территория стадиона рядом с гимназией №44 в микрайоне «Южный» (461).
Голосовать в прохожим в общественных местах могут помочь волонтеры. При необходимости они расскажут о дизайн-проектах общественных пространств и помогут отдать голос за тот или иной объект через портал «Госуслуги».
Кроме того, волонтеры ответят на интересующие жителей вопросы: от сроков реализации проектов до того, как можно самому выступить с инициативой и предложить свой объект.
В целом благодаря программе по формированию комфортной городской среды за последние семь лет в Тверской области благоустроено более 800 парков, скверов, площадей, набережных, дворов.