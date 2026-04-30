Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 9:25

Соцфонд по Тверской области разъяснил правила использования родовых сертификатов

В Тверской области с начала года более 3000 женщин получили помощь по родовым сертификатам
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Персональные консультации по общим вопросам работы Социального фонда доступны жителям региона круглосуточно.

Персональные консультации по общим вопросам работы Социального фонда доступны жителям региона круглосуточно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Тверской области более 3100 женщин и свыше 2400 новорожденных получили медицинскую помощь в рамках программы родовых сертификатов. Этот электронный документ позволяет оплачивать услуги женских консультаций, медицинское сопровождение родов и профилактические осмотры детей в течение первого года жизни.

Средства за оказанную помощь региональное Отделение Социального фонда России направляет напрямую в медицинские организации. Родовый сертификат оформляется автоматически: будущей маме не нужно предъявлять бумажный бланк, так как данные передаются между учреждениями через систему межведомственного взаимодействия.

Воспользоваться сертификатом можно в любой клинике, работающей в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). При этом услуги в частных медицинских центрах, оказываемые на платной основе, сертификатом не покрываются. За консультациями по вопросам получения поддержки жители региона могут обращаться в единый контакт-центр по номеру 8-800-100-00-01.