Соцфонд по Тверской области разъяснил правила использования родовых сертификатов

С начала 2026 года в Тверской области более 3100 женщин и свыше 2400 новорожденных получили медицинскую помощь в рамках программы родовых сертификатов. Этот электронный документ позволяет оплачивать услуги женских консультаций, медицинское сопровождение родов и профилактические осмотры детей в течение первого года жизни.

Средства за оказанную помощь региональное Отделение Социального фонда России направляет напрямую в медицинские организации. Родовый сертификат оформляется автоматически: будущей маме не нужно предъявлять бумажный бланк, так как данные передаются между учреждениями через систему межведомственного взаимодействия.

Воспользоваться сертификатом можно в любой клинике, работающей в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). При этом услуги в частных медицинских центрах, оказываемые на платной основе, сертификатом не покрываются. За консультациями по вопросам получения поддержки жители региона могут обращаться в единый контакт-центр по номеру 8-800-100-00-01.