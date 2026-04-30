Как дочь помогла осташковской сумоистке завоевать медали на чемпионате России

Юная Василиса поддерживала маму во время каждого поединка на дохе. Фото: Tverisport.ru.

На чемпионате России по сумо в Орле сборная Тверской области вновь подтвердила высокий уровень подготовки, завоевав пять медалей. Особое внимание зрителей и участников приковала к себе мастер спорта международного класса Светлана Трестьян.

На соревнования мама приехала вместе с двухлетней дочерью Василисой. Малышка болела за родительницу так активно, что ее восторженные выкрики «Мама, молодец!» слышал весь спортивный центр. Энергия маленького болельщика помогла спортсменке дважды подняться на пьедестал почета.

