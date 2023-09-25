Тверская область примет участие в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Вот такой стенд будет у Тверской области на выставке. Графика: ПТО

Крупнейшая в современной истории России выставка достижений регионов России будет работать на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024. Сейчас регионы активно готовят стенды для участия, а на территории выставочного комплекса уже начался монтаж белых островерхих шатров, где и размесятся павильоны. Подготовка Тверской области к участию в Международной выставке-форуме «Россия» обсуждалась на заседании Бюджетной комиссии региона, об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На стенде Тверской создадут интерактивное пространство с информацией о проектах, туристическом потенциале и промышленности. реализуемых в регионе. Центральной часть экспозиции станет интерактивный тренажер - кабина машиниста поезда «Иволга 3.0», который производится на Тверском вагоностроительном заводе.

Совместно с крупнейшими компаниями региона планируется представить информацию о действующих производствах.

Кроме этого, посетители стенда Верхневолжья смогут совершить виртуальную велопрогулку по ключевым достопримечательностям Верхневолжья и интересным проектам, которые в регионе воплотят в жизнь в скором будущем.