В Твери дворы, благоустроенные по ППМИ, посетили общественники

Участие в инициативных проектах – это не сложно и является большой поддержкой для тех, кто заинтересован в благоустройстве придомовой территории. Фото: администрация Твери

В Твери представители общественности посетили придомовые территории, благоустроенные в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и по программе инициативного бюджетирования для того, чтобы обсудить воплощение в жизнь таких проектов.

Как сообщили в администрации города, общественники побывали в ТСЖ «1-я Суворова». Здесь объединились жители сразу четырех многоквартирных домов, которые уже несколько лет участвуют в инициативных проектах. В настоящее время на общей территории приведены в порядок контейнерная и спортивная площадки, установлено игровое оборудование. Для того, чтобы заменить асфальтовое покрытие во дворе, жители участвовали в программах по благоустройству в несколько этапов. Все решали сообща - на общем собрании собственников.

С 2021 года в Твери действует программа инициативного бюджетирования.

- Принцип участия в этой программе такой же как в ППМИ, - рассказала членам выездного заседания Совета ТОС заместитель главы Центрального района города Елена Борисова. - Первый шаг – это общее собрание, на котором жители решают, что и как хотят благоустроить.

Минимальный размер софинансирования жильцами 10%, остальные средства выделяются из муниципального бюджета.