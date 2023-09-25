Бесплатные экскурсии проведут в Твери в День туризма

По Твери проведут бесплатные экскурсии. Фото: Александр ЖМУЛИН

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В Твери в профессиональный праздник специалистов сферы гостеприимства проведут гиды семь бесплатных пешеходных экскурсий (12+).

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Сбор желающих отправиться в бесплатную пешеходную экскурсию по Твери состоится 27 сентября в 18:00 на площади Святого благоверного князя Михаила Тверского у памятника ему.

У всех экскурсий свои изюминки. Одна посвящена истории купца Афанасия Никитина, в другой участвует «бегущий» гид. Также запланированы экскурсии от гидов объединённого музея, исторический тур по Твери, авторские программы.

Кроме того, для региональных туроператоров организуют экскурсию по бульвару Радищева.

«Тверская область пользуется большим спросом у туристов. Сегодня у нас растет внутренний туризм, что позволяет нам модернизировать нашу инфраструктуру и создавать конкурентные туристические объекты. Люди хотят отдыхать в Центральной России, а мы готовы предоставить им эту возможность», - считает губернатор Игорь Руденя.

В 2022 году наш регион посетило более 2,6 млн туристов, а за прошедшие семь лет турпоток в Верхневолжье увеличился в два раза.