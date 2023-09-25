За выходные в Твери госавтоинспекторы поймали 13 пьяных водителей

Пьянство за рулём опасно и грозит потерей водительских прав. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 22 по 24 сентября сотрудники Госавтоинспекции остановили в Твери 13 пьяных водителей.

Как сообщают в областной ГИБДД, у девяти из них состояние опьянения было установлено. Любители выпить за рулём они привлечены к административной ответственности (ст. 12.8 КоАП РФ). Четыре водителя отказались проходить медосвидетельствование, в отношении них составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает: за вождение в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.