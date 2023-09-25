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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 12:39

В Твери 23 сентября пропал 16-летний подросток

В Твери по факту безвестного исчезновения 16-летнего подростка СК проводит проверку
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Пропал Вадим Сорокин. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Пропал Вадим Сорокин. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери разыскивают пропавшего подростка: 16-летний Вадим Сорокин пропал 23 сентября.

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователи опросили знакомых пропавшего юноши, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Сорокина, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.