В Твери 23 сентября пропал 16-летний подросток

Пропал Вадим Сорокин. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери разыскивают пропавшего подростка: 16-летний Вадим Сорокин пропал 23 сентября.

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователи опросили знакомых пропавшего юноши, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Сорокина, просят обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.